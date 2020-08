Letzte Hoffnung dahin - Wohnung zu teuer

"Vom Platz her ist es super. Da kommen wir zurecht!" Selbst die Schwelle zum Balkon meistern Max und seine Mutter prima. "Da könntest Du sogar selber fahren", meint Mama Christine begeistert in Richtung des Teenagers. Über 80 Quadratmeter barrierefreies Wohnen in einer neuen hellen Wohnung. "Das wär's", schwärmt die 48-Jährige. Doch die Hoffnung auf einen leichter zu bewältigenden Alltag mit dem behinderten Sohn zerschlägt sich umgehend als Gewobau-Geschäftsführer Thomas Neumer den Mietpreis nennt: 954 Euro alles in allem.