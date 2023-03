Landkreis Bamberg wird Öko-Modellregion - und will ökologischen Landbau und Bewusstsein stärken

Der Stellvertretende Landrat Bruno Kellner, die Bürgermeister Jakobus Kötzner, Thomas Beck und Michael Bergrab sowie Tobias Eckardt, Leiter des Geschäftsbereich Regionalentwicklung am Landratsamt Bamberg und viele Akteure aus dem Biolandbau empfangen die Fachjury der Ökomodellregion am Alten Kurhaus in Trabelsdorf. Foto: Landratsamt Bamberg/Lang