Landkreis Bamberg: "Deutschlandticket ergänzt Maßnahmen ideal" - Ausbau des ÖPNV im Kreis Bamberg

Wie das Landratsamt Bamberg berichtet, wird derzeit im Landkreis Bamberg an einem Ausbau des ÖPNV-Angebots gearbeitet. In Baunach, Ebing, Gundelsheim und Zapfendorf sind bereits die ersten Mobilstationen in Betrieb, neue Radwege werden gebaut und im kommenden Jahr geht ein komplett neuer Buslinien-Fahrplan an den Start. "Das Deutschlandticket ergänzt die lokalen Maßnahmen hierzu ideal". Seit dem offiziellen Verkaufsstart am 3. April 2023 kann das Ticket für 49 Euro im VGN Onlineshop und in der App VGN Fahrplan & Tickets erworben werden, ebenso in der NürnbergMOBIL-App der VAG, bei der infra fürth und im DB Navigator. „Es gilt, wer regional kauft, unterstützt die Region. Wir empfehlen daher, das Deutschlandticket gezielt bei den lokalen Verkehrsbetrieben zu kaufen“, so die Mobilitäts-Experten im Landratsamt Bamberg.

Ab 1. Mai ermöglicht das Ticket die flexible und klimafreundliche Nutzung aller Busse und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs in ganz Deutschland. Das Ticket ist in vielen Fällen deutlich günstiger als die bisherigen Abos und erleichtert den Umstieg auf den ÖPNV verbunden mit dem stressfreien und schnellen Pendeln zum Arbeitsplatz.

Im Landkreis Bamberg fahren ÖPNV- Nutzende z. B. ab Baunach innerhalb von nur 23 Minuten zum Bamberger ZOB. Dank der neuen Mobilstation in Baunach steht das Fahrrad dabei sicher am Bahnhof oder das Auto kostenlos auf dem Parkplatz. In 45 Minuten erreichen ÖPNV-Nutzende von Baunach aus z. B. auch Erlangen. Schneller und vor allem günstiger geht das bei einem täglichen Pendeln zur Arbeit mit dem eigenen Pkw auf keinen Fall.

Deutschlandticket kurz und knapp:

Wann kommt das Deutschlandticket:

Fahren kann man mit dem Deutschlandticket ab 1. Mai 2023. Offizieller Verkaufsstart war der 3. April 2023. Einige Verkehrsunternehmen bieten Vorbestellungen des Tickets an.

Preis und Gültigkeit:

Das Deutschlandticket ist als monatlich kündbares Abo erhältlich und kostet 49 Euro. Es gilt für eine Person deutschlandweit in Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. Ausgenommen ist der Fernverkehr (IC, ICE, EC) sowie Fahrten in der ersten Klasse.

Wo gibt es das Deutschlandticket:

Das Ticket gibt es als Chipkarte im VGN Onlineshop und bei der infra fürth. Als HandyTicket ist es in der App VGN Fahrplan & Tickets, in der NürnbergMobil App sowie im DB Navigator erhältlich. Zur Unterstützung der lokalen Verkehrsbetriebe empfiehlt der VGN den regionalen Kauf.

Die bisherigen VGN-Tickets gibt es weiterhin:

Nicht alle Fahrgäste werden das Deutschlandticket nutzen wollen oder sie wünschen Vorteile wie Übertragbarkeit und Mitnahme von Personen oder Rädern. Deshalb bleibt das bewährte Fahrkartensortiment des VGN bis auf weiteres erhalten.

Weitere Infos unter www.vgn.de/deutschlandticket