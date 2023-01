Die Bamberger Polizei hat seit Freitagmorgen (27. Januar 2023) nach einem vermissten Mann gesucht und sich dabei auch mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Nun gibt es neue Informationen zum Fall.

Der gesuchte Mann hatte sein Zuhause im Landkreis Bamberg in unbekannte Richtung verlassen und auch kein Mobiltelefon bei sich, wie es in einer ersten Meldung hieß. Mittlerweile konnte er aber wohlbehalten im Stadtgebiet angetroffen werden, gibt die Polizeiinspektion Bamberg-Land am Samstagmittag Entwarnung.

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.

Vorschaubild: © GlauchauCity/pixabay.com