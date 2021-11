Im Zuge des Bahnausbaus zwischen Forchheim und Bamberg müssen vom 26. November 2021 bis voraussichtlich 31. Dezember 2022 Arbeiten an der Bahnunterführung in der Maximilianstraße in Hirschaid durchgeführt werden, berichtet das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung.

Vom 26. November, 13.00 Uhr bis 27. November, ca. 18.00 Uhr, muss für Vorarbeiten und den Aufbau einer neuen Ampelanlage für die darauffolgende Verkehrsführung die Unterführung Maximilianstraße (Kr BA 27) für den Gesamtverkehr gesperrt werden. Fußgänger können in dieser Zeit den Baustellenbereich passieren.

Ab 27. November, 18.00 Uhr, bis 31. Dezember 2022 wird die Bahnunterführung während mehrerer Bauphasen höhenbeschränkt. Zunächst ist eine Durchfahrtshöhe von 4,00 m möglich, im weiteren Verlauf der Arbeiten wird die Durchfahrtshöhe auf 3,20 m beschränkt. Die Durchfahrt in beide Fahrtrichtungen ist unter Einhaltung der Höhenbeschränkungen möglich.

Für die Vollsperrung als auch für die Umleitung des Lkw-Verkehrs bei der Höhenbeschränkung sind Umleitungsstrecken innerorts ausgeschildert.