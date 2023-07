Hallstadt warnt vor mutmaßlichen Giftködern - "passt auf eure Tiere auf"

In Hallstadt wurden vermutlich Giftköder gefunden.

"Wir wurden gerade informiert, dass am Südring (vermutlich mit Gift präparierte) Fleischstücke liegen", informierte die Stadt Hallstadt am Freitag (7. Juli 2023) in den sozialen Medien.

Giftköder in Hallstadt? - "Unverzeihlich": User äußern sich in den sozialen Medien

Mitarbeiter des Bauhofs seien daraufhin unterwegs gewesen, um besagte Fleischstücke einzusammeln. Dies bestätigten User in den sozialen Medien. Gleichwohl mahnte die Stadt zur Vorsicht: "Bitte passt trotzdem auf eure Tiere auf."

"Es ist unverzeihlich, Giftköder auszulegen und sollte als Straftat geahndet werden", ärgert sich ein Nutzer im Netz. Ein anderer User schlägt vor: "Wildkameras aufhängen." Ob es sich bei den Fleischstücken tatsächlich um Giftköder handelte, gab die Stadt Hallstadt noch nicht bekannt. Weitere Nachrichten aus Bamberg und Umgebung kannst du in unserem Lokalressort nachlesen. Auch in weiteren Teilen Frankens wurden derartige präparierte Köder gefunden: In Bad Kissingen warf ein Unbekannter Giftköder auf Grundstücke von Hundehaltern. Auch im Raum Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) wurden verdächtige Fleischklumpen gefunden.