Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag (16. Februar) auf Freitag mehrere Giftköder in Bad Kissingen ausgelegt. Die Köder wurden auf Grundstücken im Stadtteil Garitz in der Westendstraße gefunden.

"Der Täter muss es bewusst auf Hunde abgesehen haben, denn die Giftköder befanden sich nur in Grundstücken von Hundehaltern", heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Bad Kissingen.

Giftköder nur in Grundstücken von Hundehaltern - Polizei sucht Zeugen

Nun bitten die Beamten um sachdienliche Hinweise. Zeugenaussagen nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.

Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen Unbekannt.

Vorschaubild: © Jade87/pixabay & Milan/pexels