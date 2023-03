Seit Mitte Februar werden durch Spaziergänger an Feldwegen am nördlichen Ortsrand von Uttenreuth vermehrt verdächtige Köder in Form von Hackfleisch aufgefunden. Die Fleischklumpen wiesen laut der Polizei Erlangen-Land eine deutliche Einfärbung. Damit erwecken sie einen dringenden Verdacht, dass es sich um Giftköder handelt.

Proben der Funde werden derzeit bei der Rechtsmedizin in Erlangen auf gefährliche Inhaltsstoffe untersucht. Die Ergebnisse liegen der Polizei noch nicht vor. Fremdkörper wie Nägel oder Rasierklingen konnten in den Hackfleischbatzen jedoch nicht gefunden werden, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigte.

Bisher ist keine Aufnahme durch einen Hund mit anschließenden Vergiftungserscheinungen bekannt. Ersten Hinweisen aus der Bevölkerung wird bereits nachgegangen. Hundehalter werden gebeten, bei Ausgängen mit dem Hund besonders aufmerksam zu sein. Sollte ein Hund dennoch einen solchen Klumpen zu sich nehmen, empfiehlt die Polizei, sofort eine Tierarztpraxis zu kontaktieren.

Außerdem werden Finderinnen und Finder von solchen Ködern, sich bei der Polizei Erlangen-Land unter der Telefonnummer 09131/760-514 zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter der Nummer entgegen.

