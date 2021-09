Am Samstagmittag geriet ein 60-jähriger Pkw-Fahrer auf einem Supermarktparkplatz in der Emil-Kemmer-Straße mit einer weiteren, noch unbekannten männlichen Person, in einen Streit. Grund hierfür war vermutlich eine blockierte Parklücke. Im Verlaufe des Streites kam es auch zu Handgreiflichkeiten seitens des unbekannten Mannes. Verletzt wurde aber niemand.

Die Polizei Bamberg-Land sucht nun Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum noch unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 mit der Polizei Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Engin Akyurt/unsplash.com