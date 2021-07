Bamberg vor 1 Stunde

Wohnen

"Bezahlbare Mietwohnungen" und Doppelhaushälften: Neues Stadt-Quartier nahe Bamberg eröffnet

In Hallstadt ist am Montag ein neues Wohnquartier eröffnet worden. Die verantwortliche Stiftung verspricht "bezahlbare Mietwohnungen (...) mitten in der Stadt".