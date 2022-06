Hallstadt vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Gasflaschen lösen Explosionen aus: "Dunkle Rauchwolke weithin sichtbar"

In einem Gartenhaus im Kreis Bamberg ist ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte entdeckten in der Hütte Gasflaschen. Der Rauch zog auch in die Wohnung eines Nachbarn.