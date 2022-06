Das komplette Foyer des ehemaligen Cinestar-Kinos im Bamberger Atrium ist am vorletzten Wochenende von Unbekannten verwüstet und zerstört worden. Bereits am Sonntag, 22. Mai 2022, drangen sie in das mittlerweile geschlossene Einkaufscenter in der Ludwigstraße ein und richtet einen enormen Schaden an.

Das gesamte Inventar und auch der WC-Bereich wurden dabei beschädigt. Außerdem versuchten die Täter in die Kinosäle einzudringen, indem sie Trockenbauwände durchschlagen wollten. Dies misslang jedoch.

Verwüstung im Bamberger Cinestar: großer Schaden angerichtet

Der angerichtete Sachschaden wird von der Bamberger Polizei auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Mehr aktuelle Blaulicht-Meldungen aus Bamberg: Entzündbare Flüssigkeit über Schaufenster geschüttet - Kripo sucht Zeugen

Vorschaubild: © Barbara Herbst/Archiv