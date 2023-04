In Bamberg hat es eine Lokalschließung gegeben. "Liebe Gäste! Wir haben geschlossen. Vielen Dank für Ihre Treue", heißt es auf einem Aushang, der an der großen Schaufensterscheibe der Pasta-Bar "Tre Secondi" in der Kleberstraße angebracht ist. Aus "verschiedenen Gründen" hätten sie sich dazu entschlossen, das Geschäft zu schließen, halten die Betreiber auf ihrer Internetseite fest.

Neben Nudel- und Chili-Gerichten, Ölen, Kaffee und Milchshakes bot das Bistro am Rande der Fußgängerzone unter anderem auch Eis an - und dies nicht nur in der warmen Jahreszeit. Zu den Wintereissorten im "Tre Secondi" zählten beispielsweise Lebkuchen-Schokolade, Apfel-Zimt, Zwetschge-Rumkugel oder Apfel-Spekulatius.

Nach Schließung: Bamberger Pasta-Bar "Tre Secondi" sucht neue Betreiber

Welche Ursachen für das Aus letztlich den Ausschlag gegeben haben, ist unbekannt. Eine Anfrage von inFranken.de blieb bislang unbeantwortet. Zur Hauptzielgruppe der Pasta-Bar "Tre Secondi" dürften insbesondere zur Mittagszeit Schüler, Studenten und Angestellte gehört haben. Die lange Außensitzbank vor dem Lokal lockte die Gäste dagegen vor allem im Frühjahr und Sommer. Doch damit ist es nun vorbei - zumindest vorerst.

Denn mit dem kleinen Bistro geht es unter Umständen in veränderter Form weiter. Im Netz wird die Bamberger Pasta-Bar gegenwärtig als Gewerbeimmobilie angeboten. Laut Annonce "freut sich" der Gastronomiebetrieb "auf einen neuen Betreiber". Der Standort ist demnach "fertig eingerichtet". Ob beziehungsweise wie es mit dem "Tre Secondi" im Zentrum Bambergs weitergeht, wird schlussendlich die Zukunft zeigen.

