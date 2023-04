Bamberg: "Das Neue Atrium" - Investor gibt Update zu Mammut-Bauprojekt

Die Bauruine des ehemaligen Bamberger Einkaufszentrums Atrium stellt weder für Touristen noch für Einheimische einen schönen Anblick dar. Auf dem Gelände in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs herrscht seit Jahren Stillstand. Zwar soll das Projekt von einem neuen Investor wiederbelebt werden - ein Fortschritt ist vor Ort aber noch immer nicht zu erkennen. Dies könnte sich nun allerdings zeitnah ändern.

Neues Atrium in Bamberg "soll wieder ein attraktiver Ort am Bahnhof werden" - OB und Investor mit Update

"Der Startschuss für das Bebauungsplan-Verfahren wird schon am 10. Mai im Bausenat gegeben", kündigt Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) auf Nachfrage von inFranken.de an. "Das Atrium soll wieder ein attraktiver Ort am Bahnhof werden." Laut dem OB soll noch vor der Sommerpause Baurecht geschaffen werden. "Danach kann es losgehen", erklärt Starke.

Der neue Eigentümer der Immobilie, die Unternehmensgruppe SWT mit Sitz im schwäbischen Rain (Landkreis Donau-Ries) will aus dem brachliegenden Areal inmitten der Stadt wieder ein ansehnliches Objekt machen. "Wir möchten, dass Das Neue Atrium (DNA) an dieser zentralen Stelle von Bamberg ein Magnet für Bewohner und Besucher von Bamberg wird", teilt SWT-Geschäftsführer Felix Timm inFranken.de mit. "Alle Alters- und Einkommensgruppen sollen sich im und am DNA wohlfühlen, verweilen und austauschen." Der Investor spricht diesbezüglich von einem "vielfältigen, integrierten, offenen Konzept".

Zusätzlich zu den Einkaufsmöglichkeiten sind auch diverse Freizeitangebote vorgesehen. Neben einem Fitnessstudio soll das neue Atrium das "modernste" Kino Deutschlands bekommen. Die ersten Entwürfe zum Bauprojekt zeigen außerdem ein Restaurant auf dem Dach, Büroräume mit Glasfront und viel Grün. Auch eine Bowlinganlage ist vorgesehen. "Die Familie kann zusammen ins Kino, danach zum Bowling oder Klettern und zum Essen gehen - alles mit einmal abgestelltem Auto oder Fahrrad im hauseigenen Parkhaus", erklärt Timm. Die unterschiedlichen Gastronomiekonzepte im Neuen Atrium erstreckten sich von Snack-Bars bis zur gehobenen Küche ("Fine-Dining") - laut Unternehmensangaben "immer mit Panoramablick über die Altstadt."

Neues Atrium erhält Luxushotel - Wellnessbereich nicht nur für Hotelgäste nutzbar

Auch ein Luxushotel soll gebaut werden. "Vorgesehen ist ein neues 4-Sterne-plus-Hotel", erklärt Oberbürgermeister Andreas Starke, "das wir auch brauchen, wie das aktuelle Gutachten bestätigt." Wer den Spa-Bereich im Hotel besuchen will, muss hierfür kein Hotelgast sein. Im Wellnessbereich, der voraussichtlich nicht vom neuen Hotel selbst betrieben werde, seien unter anderem Schwimmen, Saunabesuche und Massagen möglich. "Die Möglichkeit der Übernachtung steht, wie alle Nutzungsangebote, jedem offen", hält Felix Timm fest. "Ziel ist eine hohe Frequenz bis in die Nacht."

Damit das Konzept eines Hotels im gehobenen Segment funktioniere, bedarf es auch bei Fitness, Spa, Kino und Einzelhandel "die gleiche Wertigkeit", betont der SWT-Geschäftsführer. "Ein Juwelier oder ein Premium-Hotel neben einem Hardwarendiscounter funktioniert nicht." Welche Geschäfte, Dienstleister und Marken letztlich in den zukünftigen Gebäudekomplex Einzug halten, ist bislang unbekannt. Alle Nutzungsarten sollen gleichwohl von unterschiedlichen Unternehmern betrieben werden, teilt der Atrium-Eigentümer mit.

Wann die Bauarbeiten auf dem Gelände aufgenommen werden, steht augenfällig ebenfalls noch nicht fest. "Für eine Beantwortung zeitlicher Detailfragen ist es zu früh", erklärt Timm. Die Stadt skizziert gegenüber inFranken.de indessen den groben Zeitrahmen. Bambergs OB spricht in Bezug auf das neue Atrium derweil von einer "großen Entwicklungschance". Das jetzige Parkhaus wird demnach generalsaniert. "Die Stadtverwaltung steht von Anfang an im engsten Austausch mit dem Investor", berichtet Starke.

"Wenn alles glattläuft": Oberbürgermeister äußert sich zu voraussichtlicher Atrium-Bauzeit

Gibt es schon einen Namen für die künftige Immobilie? Bleibt es beim derzeitigen Projektbezeichnung "Das Neue Atrium"? Beides ist anscheinend noch offen. "Das wird eine Aufgabe in der Zukunft sein, um deutlich zu machen, dass wir ein neues Kapitel aufschlagen", teilt der Oberbürgermeister mit. Wann kann das neue Areal am Bahn letztlich eröffnet, wird die Zukunft zeigen. "Wenn alles glattläuft, rechnen wir mit circa drei Jahren Bauzeit", erklärt Starke in Hinblick auf das künftige Bamberger Atrium.