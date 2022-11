Bamberger Corona-Zahlen unter den niedrigsten in Franken

Die vergangenen zwei Jahre in Deutschland waren von steigenden Infektionszahlen im Verlaufe des Herbstes, mit teils dramatischen Folgen für die medizinische Versorgung, geprägt. So auch in Bamberg. In diesem Jahr kommen Bamberg Stadt und Land auf der Inzidenzkarte Frankens aber besonders gut weg. Umso interessanter der Vergleich zu 2021.

Corona-Zahlen im Raum Bamberg 2022 deutlich niedriger als vor einem Jahr

Am 15. Dezember 2021 wies der Landkreis Bamberg mit einem Wert von 690,2 die höchste 7-Tage-Inzidenz in ganz Bayern auf. Am Mittwoch (23. November 2022) liegt die 7-Tage-Inzidenz laut dem Robert-Koch-Institut in Bamberg Stadt lediglich bei 74,6, im Landkreis bei 95,5. Nur der Landkreis Kronach ist mit 65,06 niedriger. Der Verlauf zeigt, wie schnell die registrierten Zahlen zurückgehen. So lag die 7-Tage-Inzidenz in Bamberg Stadt am 23. Oktober 2022 noch bei 556,92.

Dementsprechend entspannter ist die Lage im Bamberger Klinikum verglichen zu 2021. Damals ordnete die Regierung von Oberfranken den Kliniken an, "sämtliche nicht akut notwendigen Krankenbehandlungen" auszusetzen. Die Begründung: "Die Infektionszahlen steigen ungebremst exponentiell an", wie inFranken.de berichtete.

Die Anzahl der Covid-19-Patienten*innen auf den Intensivstationen stieg damals im Wochenvergleich bayernweit von 887 auf 1029 an (Stand 26.11.2021). Laut dem DIVI Intensivregister sind in Bamberg Stadt und Land derzeit null Menschen in intensivmedizinischer Behandlung wegen Corona. Dem stimmt auch das Klinikum Bamberg zu.

Noch im Juli 2022 massive Personalausfälle im Klinikum Bamberg - so ist die Lage aktuell

"Die Coronazahlen liegen derzeit im einstelligen - bis unteren zweistelligen Bereich. Also unspektakulär. Meist sind es Zweitdiagnosen", antwortet die Pressesprecherin des Klinikums Bamberg, Brigitte Dippold, auf Anfrage von inFranken.de. Noch Ende Juli 2022 bereiteten massive Corona-Krankheitsfälle beim Personal dem Klinikum Sorgen. Aufgrund von "Personalnot in allen Berufsgruppen" wurden daher nur noch Notoperationen durchgeführt.

Inzwischen seien die Mitarbeiterausfälle zurückgegangen. Für positiv getestetes Personal und Besucher gelte aktuell ab dem Zeitpunkt eines positiven Schnelltests ein Betretungsverbot für die gesamten Kliniken und Altenpflegeheime für die Dauer der Schutzmaßnahmen (mindestens fünf Tage). "Unabhängig vom jeweiligen Einsatzort", so Dippold.

Weiterhin bestünden die bekannten Testregelungen für Patienten, Besucher und Personal nach dem Infektionsschutzgesetz und der 17. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, fügt die Pressesprecherin des Klinikums Bamberg hinzu. Auch "die bereits gültigen Isolationsregeln für stationäre Patienten und die entsprechenden Hygieneregeln für das Personal" gelten noch. Denn eine Coronaerkrankung sei immer noch eine "meldepflichtige Infektionskrankheit". Inwieweit Betroffene diese Meldepflicht einhalten, ist dann eine andere Frage.