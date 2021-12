In zahlreichen deutschen Städten sind am Montag Zehntausende Menschen gegen Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. Vor allem im Osten Deutschlands hatten die Demonstrationen großen Zulauf. Aber auch in Bayern - unter anderem in der Bamberger Innenstadt - nahmen erneut zahlreiche Menschen am sogenannten "Montagsspaziergang" durch die Stadt teil.

Laut Schätzungen der Polizei haben sich zeitweise rund 2100 Menschen an der Corona-Demo in Bamberg beteiligt, wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage mitteilte. Wieder waren auch Familien mit Kindern vor Ort zu sehen. Der Protest verlief friedlich. Einige Straßen mussten für die Dauer des "Spaziergangs" gesperrt werden.