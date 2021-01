Hunde-Angriff in Burgebrach: Am frühen Morgen des 27. Dezember 2020 wurde ein 43-Jähriger Opfer einer Hunde-Attacke, berichtet die Polizei am Mittwoch (6. Januar 2021).

Am Steppacher Berg in Burgebrach wurde der Jogger auf Höhe eines Reiterhofes von zwei Hunden attackiert. Einer der beiden Hunde biss den Jogger in die rechte Wade.

Durch den Biss erlitt der Jogger eine blutende Wunde an der Wade. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land erbittet Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 0951/9129-310.