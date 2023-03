Burgebrach: Prominenter Besuch im Musikhaus Thomann

Komikerlegende Helge Schneider überrascht Shop-Mitarbeiter

überrascht Shop-Mitarbeiter "Konnten unseren Augen fast nicht trauen": Das kaufte der 67-Jährige

Das Musikhaus Thomann in Treppendorf (Burgebrach) im Landkreis Bamberg gehört zu den größten europäischen Online-Händlern im Bereich des Verkaufs von Instrumenten und Musikzubehör. Daneben betreibt das familiengeführte Traditionsunternehmen auch ein großes Vor-Ort-Geschäft. Hier kam es kürzlich zu einer großen Überraschung für das Verkaufspersonal.

Helge Schneider als Kunde im Musikhaus Thomann: Erst kaufte er ein, dann ging es ins Restaurant

Wie Thomann in den sozialen Medien schreibt, stattete Komikerlegende Helge Schneider (bekannt unter anderem für "Katzeklo") dem Shop kürzlich einen persönlichen Besuch ab. "Wow, wir konnten unseren Augen fast nicht trauen, was für eine Überraschung", heißt es in dem Post.

"Helge Schneider hat heute bei uns in Treppendorf vorbeigeschaut." Schneider habe sich im Laden umgesehen und auch etwas gekauft: "Ab ging es in die Gitarrenabteilung, dort hat er sich umgesehen, einen Amp ausprobiert und unter anderem einiges an Zubehör eingekauft", so das fränkische Unternehmen.

In der "t.kitchen", im hauseigenen Restaurant, habe es dann eine "kleine Stärkung" gegeben. "Vielleicht war ja jemand von euch zufällig vor Ort und hat ihn erkannt. Lieben Dank für deinen Besuch, Helge, hat uns sehr gefreut", so das Musikhaus Thomann abschließend.

