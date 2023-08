Am späten Samstagabend (26. August 2023) fuhr ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Wagen auf der A73 in Richtung Nürnberg. Auf Höhe Bamberg roch es plötzlich verbrannt in seinem Auto, woraufhin er auf dem Standstreifen anhielt.

Schnell bildete sich laut der Polizei ein Brand im Motorraum. Der Mann verständigte die Feuerwehr und brachte sich in Sicherheit. Zufällig fuhr ein ehrenamtliches Mitglied des DLRG Forchheim am Unfallort vorbei, erkannte die Situation und engagierte sich als Ersthelfer.

Motor fängt auf Autobahn Feuer - Retter fährt durch Zufall vorbei

Der DLRG-Retter konnte den entstehenden Brand mittels eines mitgeführten Pulverlöschers noch löschen, bevor die Feuerwehr überhaupt vor Ort war und somit einen größeren Schaden noch verhindern. Die Feuerwehr wurde lediglich noch zur Ölbindung und Absicherung benötigt.

Das Auto des 27-Jährigen musste abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Verkehrspolizei bedankt sich bei dem Ersthelfer und der Feuerwehr für den tatkräftigen Einsatz.

