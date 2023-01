Nachdem in den vergangenen beiden Jahren Corona bedingt lediglich ein „Begehbarer Faschingszug“ angeboten werden konnte, wird dieses Jahr wieder richtig gefeiert: Der Ortskulturring Baunach lädt zum 53. Faschingszug in Baunach ein. Das berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

So werden sich am Sonntag, dem 12. Februar 2023 ab 13.45 Uhr wieder Fußgruppen, Garden und Wägen bis maximal 7,5 Tonnen Gesamtgewicht im Örtleinsweg aufreihen und den traditionellen Umzug durch den Zentweg, über den Marktplatz bis hin zum Festplatz kreativ gestalten. Um 14h setzt sich der Zug dann in Bewegung. Als Moderator am Marktplatz konnte wieder Michael Eichler von Radio Bamberg gewonnen werden. Zudem erklärten sich auch die Vereine wieder bereit, die Bewirtung an der Strecke zu übernehmen und den Abzeichenverkauf durchzuführen. Dieses kostet 2,50 Euro und sichert den Erhalt dieser Traditionsveranstaltung. Zu jedem gekauften Abzeichen spendet REWE Philipp Smith Baunach noch eine Stofftasche dazu.

Im Anschluss an den Umzug präsentieren die Garden und Tanzgruppen des Faschingsvereins ihre Tänze und der Ortskulturring (OKR) vergibt die beliebten Faschingsorden. Natürlich darf die Afterparty nicht fehlen! So heizt ab 17 Uhr die Corso Band in der Gasse Zur alten Brauerei kräftig ein. Party pur im Festzelt und für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.

Baunachs Bürgermeister Tobias Roppelt und OKR Geschäftsleiterin Caroline Reich laden alle Narren aus Nah und Fern ganz herzlich in die Fränkische Drei Flüsse Stadt ein: „Wir sind sehr froh in diesem Jahr den Fasching endlich wieder in vollem Umfang feiern zu können und freuen uns auf viele Besucher“.