Unter dem Motto "Stay with Ukraine" hat der Verein "Bamberger Kurzfilmtage" eine spontane Spendenaktion gestartet. Während viele Menschen in der Ukraine unter den Kriegsangriffen leiden und auf der Flucht sind, ruft das Bamberger Team auf Instagram zu Sachspenden auf.

Die zweite Vorsitzende und aus der Ukraine stammende Maria Zoryk, erklärt inFranken.de, wie sehr der Krieg das Team persönlich betrifft.

"Bamberger Kurzfilmtage" sammelt Spenden für Ukraine - Stadt unterstützt Aktion

"Es gibt bei den Bamberger Kurzfilmtagen viele Ukrainerinnen im Team. Viele haben ihre Familie in der Ukraine. Letztes Jahr war auch eine ukrainische Filmemacherin zu Gast, die gerade in der Nähe von Kiew gefangen ist und sich nicht weiter bewegen kann", so Zoryk. So sei die Initiative spontan aus dem Team heraus entstanden. "Mich erreichen immer wieder die Nachrichten, dass tausende Menschen an den Grenzen zu westlichen Staaten stehen und die Wartezeit gerade 16 Stunden beträgt", führt sie weiter aus.

Die Menschen bräuchten daher warme Kleidung, Wasser und Essen. Konkret ruft der Verein zu Spenden von Decken, warmen Jacken, Isomatten, Schmerzmitteln, Verbandmittel, Lebensmittel, wie Konserven, Nüsse, Müsliriegel, Taschenlichter und Wasser auf. Noch bis Samstag (26. Februar 2022), 15 Uhr, könnten diese in der Oberen Königsstraße 15 abgegeben werden. Doch die Aktion solle grundsätzlich weiterlaufen.

Am Freitag (25. Februar 2022) sei das Team auch mit Bambergs zweitem Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne) im Gespräch gewesen, um größere Räumlichkeiten zu finden. Die Stadt Bamberg habe ihre klare Unterstützung ausgesprochen, schildert Zoryk.

Spenden sollen aus Bamberg mit Autos an die ukrainische Grenze gebracht werden

Mit privaten Autos sollten die Spenden schließlich an die Grenze gefahren werden, oder an Hilfsorganisationen weitergegeben werden. "Gerade ist es noch eine sehr spontane Aktion und wir werden am Samstagnachmittag aufbrechen, aber ich denke, das wird sich weiter strukturieren. Ich hoffe, dass sich in der nächsten Woche weitere Helfer finden", erklärt die Ukrainerin.

Unter dem Titel "Bamberg hilft Ukraine" werde noch am Freitag (25. Februar 2022) ein Instagram-Konto mit Informationen zu Hilfsmöglichkeiten für die Ukraine eingerichtet, so Maria Zory.

Wladimir Putin hat sich wohl in einem Telefonat zu Verhandlungen mit dem Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Selenskyj bereit erklärt. Gleichzeitig droht der Kreml aber mit Gegenmaßnahmen.