Bamberg: Zwei Brücken im Stadtgebiet werden geprüft - halbseitige Sperrungen folgen

Wie die Stadt Bamberg mitteilt, wird an der Nonnenbrücke und an der Bischofsmühlbrücke am 1. Juni 2023 die turnusmäßige Brückenhauptprüfung durchgeführt. Da hierzu ein Hubsteiger eingesetzt wird, ist jeweils eine halbseitige Sperrung der Brücken erforderlich.

Dabei wird vormittags ab ca. 8 Uhr zunächst die Nonnenbrücke untersucht, am Nachmittag dann bis ca. 16.30 Uhr die Bischofsmühlbrücke.

Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Fußgängerverkehr wird jeweils auf die gegenüberliegende Straßenseite geführt.