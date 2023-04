Ein großer Meilenstein, den das Bamberger Förderprogramm am 4. Mai 2023 gemeinsam mit allen Bamberger*innen feiern will. Ganze zwei Jahre lang hat Smart City an einer Strategie für ein smartes Bamberg gefeilt. Dabei sind viele Gespräche mit Bürger*innen entstanden, es gab große Beteiligungsevents und gemeinsam mit der Stadtgesellschaft ist Smart City den „Bamberger Weg“ zu einer digitaleren Stadt gegangen. Nun steht das Programm kurz vor dem Start der Umsetzungsphase von 18 Projekten. Wie die Stadt Bamberg erklärt, beinhaltet das Strategiedokument, was in den nächsten fünf Jahren in Bamberg digitaler werden soll, und wurde offiziell vom Stadtrat verabschiedet.

„Wir freuen uns auf den Start der Projekte in der Umsetzungsphase, um Bamberg mit vielen Ansätzen smarter zu machen. Dieser Meilenstein ist der Startschuss in eine neue Phase des Programms Smart City Bamberg. Deshalb laden wir die Bamberger*innen ein, um gemeinsam zu feiern und mehr über die Projekte zu erfahren“, so der Digitalisierungsreferent Dr. Stefan Goller.

Smarte Stadt feiert Meilenstein und alle sind eingeladen

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, mit Smart City Bamberg bei der Meilensteinfeier am 4. Mai 2023 ab 17 Uhr im Eventspace des neuen digitalen Gründerzentrum Lagarde 1 in der Nathan-R.-Preston Straße 1 zu feiern. Eingeladen sind alle, die sich für den digitalen Wandel ihrer Stadt interessieren.

Die Gäste erwartet ein Abend voller spannender, kurzweiliger Vorträge und Stationen, an denen die ersten Projekte genauer unter die Lupe genommen werden können. Zudem erhalten die Bamberger*innen die Möglichkeit exklusiv einen ersten Blick auf den digitalen Zwilling der Domstadt zu werfen und das Modell selbst via Touch-Screen auszuprobieren. Schon mal virtuell über die Obere Brücke spaziert? Da gibt es einiges zu entdecken!

Im Anschluss an das kurze Rahmenprogramm wird zum gemeinsamen Netzwerken eingeladen, bei dem für das leibliche Wohl gesorgt ist.

Bitte melden Sie sich für die Meilensteinfeier an, da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist. Die Anmeldung ist natürlich kostenlos.

Anmeldungsmöglichkeiten und weitere Infos zum Programm gibt es unter: www.smartcity.bamberg.de/Meilensteinfeier.

Eine telefonische Anmeldung ist möglich unter: 0951-87/2109