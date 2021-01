Bamberg vor 20 Minuten

Jahreswechsel

Fotostrecke: So sah Bamberg in der Silvesternacht 2020/21 aus

Kaum Feuerwerk und leere Straßen: In Bamberg und Umgebung hielten sich die Bürger in der Silvesternacht 2020/21 weitgehend an die Corona-Auflagen. Unser Fotograf hat sich in der Stadt umgesehen.