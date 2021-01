Feuerwerk löst Dachstuhlbrand in Weismain aus

Rakete war vermutlich an Dachziegel hängengeblieben

Zeugen retten Bewohner aus Haus

Kurz nach Mitternacht am 1. Januar 2021 mussten die Feuerwehren in Weismain in Oberfranken ausrücken. Wie das Polizeipräsidium bereits um 0.27 Uhr in einem Pressealarm mitteilte, stand ein Dachstuhl in Flammen. Die Ursache: Eine Rakete.

Im Kreis Lichtenfels brach das Feuer an Neujahr aus. Ursache war nach jetzigen Kenntnisstand eine Feuerwerksrakete, die an einem Ziegel hängen blieb. Durch das schnelle beherzte Handeln zweier Zeugen konnten die Bewohner unversehrt ihre Wohnung verlassen und die Feuerwehr verständigt werden.

Weismain: Dachstuhlbrand - Rakete war an Ziegeln hängengeblieben

Der Brand konnte in kurzer Zeit gelöscht werden. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ein unsachgemäßer Gebrauch der Feuerwerksrakete konnte nicht nachgewiesen werden.