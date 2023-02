In den Morgenstunden des Mittwoch (22. Februar 2023) wurde die Feuerwehr Bamberg in die Nürnberger Straße zu einem Zimmerbrand mit Personen in Gefahr alarmiert. Losgeschickt wurden die ständige Wache, Löschgruppe 1 und Löschgruppe 4.

Am Einsatzort eingetroffen, verbrachten Polizeibeamte und ein anwesender Pflegedienst gerade eine Person aus der Brandwohnung ins Freie und übergaben sie dem Rettungsdienst zur medizinischen Betreuung. Weitere Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig durch das rauchfreie Treppenhaus in Sicherheit bringen.

Schlafzimmer von pflegebedürftiger Person fängt Feuer

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging mit einem Hohlstrahlrohr in die Brandwohnung vor und bekämpfte das Feuer im Schlafzimmer. Die Flammen waren nach kurzer Zeit gelöscht. Es konnte ein Lüfter zur Entrauchung eingesetzt werden. Vor dem Eingang wurden weitere Atemschutztrupps zur Sicherheit bereits eingesetzter Trupps positioniert.

Brandursächlich dürfte das elektrische Krankenhausbett der pflegebedürftigen Person gewesen sein. Diese wurde mit einer Rauchgasvergiftung, aber ansonsten unverletzt ins Klinikum Bamberg zur weiteren Behandlung verbracht.

Vor dem Gebäude ging eine Drehleiter in Stellung. Im weiteren Verlauf wurden Glutnester beseitigt und zur Verhinderung erneuter Brandentstehung betroffene Gegenstände ins Freie gebracht. Die Einrichtung des Schlafzimmers wurde total zerstört. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Glimpflich verlaufen: Brand hätte schlimmer enden können

"Das Opfer hatte unglaubliches Glück, dass zum richtigen Zeitpunkt Personen anwesend waren, um eine Rettung einzuleiten und den Notruf abzusetzen", kommentierte die Feuerwehr Bamberg. Für die Dauer des Einsatzes war die Nürnberger Straße zwischen Steinweg und Pfisterberg komplett gesperrt. Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft im Stadtgebiet hielt die Löschgruppe 4 von der Einsatzstelle aus eine Wachbesetzung aufrecht.