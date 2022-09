Bamberg : Neues Restaurant "Umi Sake Haus" hat eröffnet

: Fokus auf Sushi und Bowls - aber auch Currys und Asia-Nudeln auf Speisekarte

- aber auch auf Inhaber führt bereits zwei bekannte asiatische Lokale in der Region

in der Region Vergünstigte Mittagsmenüs - Inhaber will Studierende ins Restaurant locken

Am 6. September 2022 eröffnet in Bamberg das Umi Sake Haus auf der Erba-Insel (An der Spinnerei 11). Laut Inhaber Huyen Dang, dem auch das Catana in der Langen Straße in Bamberg sowie das Hay26 in Litzendorf gehören, läge der Fokus seines neuen Restaurants vor allem auf Sushi und Bowls.

"Umi Sake Haus" in Bamberg bietet Sushi, Bowls und mehr - "Trends bei jungen Leuten"

"Das sind Trends bei jungen Leuten, weil es gesund ist", erklärt Dang. Außerdem biete man Gästen besonders im Bereich Sushi ein breites Angebot. Demnach gebe es im Umi Sake Haus "viele andere Varianten von Sushi, die es so bei anderen sonst nicht gibt", erklärt er im Gespräch mit inFranken.de.

Besonders was die gereichten Soßen angeht, wolle man sich von der Konkurrenz unterscheiden. "Wir haben hier mehr als zwei, drei Soßen", sagt Huyen Dang. Die verschiedenen Soßen seien genau auf die jeweiligen Sushi-Varianten abgestimmt und damit auf die Ansprüche der Kundschaft zugeschnitten, so sein Anspruch.

Aber auch Currys, Bowls und asiatische Nudelgerichte stehen auf der Karte. "Es gibt quasi fast alles", fasst er das kulinarische Konzept des Umi Sake Haus kurz und knapp zusammen.

Mittagsmenüs zu vergünstigten Preisen: Angebot richtet sich vor allem an Studierende

Durch die Lage auf der Erba-Insel wolle er auch versuchen, gezielt die Studierenden anzusprechen. Vor allem deshalb habe er sich dazu entschieden, verschiedene Mittagsmenüs zu vergünstigten Preisen anzubieten.

Im Vergleich zu den normalen Preisen könne man demnach bei den Mittagsmenüs rund 20 Prozent sparen. Wer seine Wartezeit vor Ort in dem Bamberger Sushi-Restaurant verkürzen wolle, könne bereits vorab online bestellen. Für die Zukunft überlege Dang auch, einen eigenen Lieferdienst einzurichten. Die endgültige Entscheidung hierfür sei aber noch nicht gefallen.

