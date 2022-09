"Schuh im Hof" in der Bamberger Hauptwachstraße 10 ist leer. In den vergangenen Wochen lief ein "Total-Räumungsverkauf".

Wie der vierte Besitzer in der Geschichte des Ladens Benno Buchta inFranken.de mitteilt, hat er ihn nach 22 Jahren am Donnerstag (1. September 2022) endgültig aus persönlichen Gründen geschlossen. Seine Mitarbeitenden seien in den Ruhestand gegangen, weshalb sich der Zeitpunkt angeboten habe.

Bei "Schuh im Hof" fand die Kundschaft neben Schuhen auch Zubehör wie Sohlen oder Schuhcreme.