Bamberg: Neuer Drogeriemarkt kommt in neues Einkaufszentrum LEZ am Laubanger

" 10-Prozent-Aktion" : Neuer Laden lockt zum Start mit Rabattaktionen

"Einfach und unkompliziert einkaufen": Neue Möglichkeiten für Kunden

Eine Neueröffnung für das neue Bamberger Einkaufszentrum LEZ steht fest. Die bekannte Drogeriemarkt-Kette Rossmann wird eine Filiale am Samstag (4. März 2023) am Laubanger eröffnen. Auf rund 650 Quadratmetern und mehreren tausend Artikeln möchte sich der Laden, welcher noch eine weitere Filiale in Bamberg hat, etablieren. Mit verschiedenen Rabattaktionen zum Start sollen Kunden sparen können. Auch inFranken.de berichtete gleich über mehrere Neueröffnungen: Neues Einkaufszentrum in Bamberg: der letzte Mieter steht fest.

Rossmann-Neueröffnung in Bamberg: Diese Aktionen gibt es zum Start

In der neuen Rossmann-Filiale können Kundinnen und Kunden Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr einkaufen, berichtet die Kette in einer Pressemitteilung. Der Laden soll dabei "ein umfangreiches Sortiment bieten". Darunter fällt demzufolge dekorative Kosmetik, Babynahrung, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel bis hin zu Biokost. "Außerdem finden sich Wein, Tee, Bücher, Kleinelektrogeräte und Schmuck in den Regalen", heißt es.

Die eigenen Produkte werden in den Fokus gerückt, "die inzwischen etwa 4.600 Artikel umfassen". Mit neuen Mitarbeitern startet die Filiale. "Insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden beschäftigt sein, davon sieben Neueinstellungen". Zusätzlich gebe es Selbstbedienungskassen.

Mit Rabattaktionen zum Start im Einkaufszentrum LEZ sollen Kunden gelockt werden. "Am Eröffnungstag gibt es spezielle Angebote und Aktionen zu entdecken. So können Kunden beispielsweise vom 04. März bis zum 10. März 2023 beim Einkauf mit einer 10-Prozent-Aktion sparen". Darüber hinaus "wird die Neueröffnung an einzelnen Tagen durch weitere Aktionen, wie etwa ein Glücksrad, begleitet", so der Drogeriemarkt.