Ab Montag (07.06.2021) fahren in Bamberg die Nachtbusse wieder nach dem bekannten Fahrplan. Das teilen die Stadtwerke Bamberg mit. Dann starten die letzten Nachtbusse am ZOB wieder um 1.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen startet die letzte Fahrt um Mitternacht. Mit der Ausweitung des Fahrplans reagieren die Stadtwerke Bamberg laut eigener Aussage auf die Lockerungen der Corona-Regeln, die die bayerische Staatsregierung am Freitag (04.06.2021) beschlossen hat.

Ab Montag sind in Bamberg wieder mehr Veranstaltungen erlaubt, die Gastronomie darf bis Mitternacht öffnen. Den kompletten Fahrplan gibt es in der VGN-App, über die Fahrgäste auch günstiger ihr Busticket kaufen können. Zum Schutz aller Mitfahrenden gelte nach wie vor die FFP2-Maskenpflicht im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV): Mitgenommen werde nur, wer an der Bushaltestelle und im Bus eine solche Maske trägt, so die Stadtwerke.