Müllabfuhr leert künftig nicht mehr aus Zu viele Fremdstoffe im Biomüll: Tonnen mit falschem Inhalt bleiben fortan stehen

Stadt Bamberg verweist auf Müll-Problem - und zieht Konsequenzen: "Eine rot-weiße Karte gibt es ab dem 15. November für alle Biomülltonnen im Stadtgebiet, die zu viele Fremdkörper enthalten", berichtet die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (14. Oktober 2021). Demnach bleiben die Tonnen stehen und werden erst dann von den Bamberger Service-Betrieben mitgenommen, wenn die falschen Stoffe entfernt wurden. Die Stadt sieht sich laut eigener Aussage zu diesem Schritt gezwungen, "da leider immer mehr Biomülltonnen mit Abfall befüllt werden, der dort nicht hineingehört."

"Wir müssen handeln, da die Wiederverwertung des Biomülls gefährdet ist“, sagte Umweltreferent Jonas Glüsenkamp. Er bat alle Bambergerinnen und Bamberger zu mehr Achtsamkeit bei der Mülltrennung. "Aus dem Inhalt der Biomülltonne entsteht größtenteils hochwertiger Kompost. Der Rest, der dafür nicht geeignet ist, wird zu Energie und Abwärme verarbeitet", erläuterte der Zweite Bürgermeister. "Leider muss die Firma Eichhorn, welche den Kompost anfertigt, den Inhalt der Tonnen mittlerweile bis zu fünf Mal durchsieben, um den hohen Qualitätsstandard zu halten."

Glüsenkamp machte zudem auf eine anstehende Gesetzesänderung aufmerksam. Derzeit darf Kompost bis zu fünf Prozent Störstoffe enthalten. "Demnächst sollen es aber maximal ein Prozent sein.“ Es sei daher unbedingt notwendig, dass in den Biotonnen auch nur Bio- und Grünabfälle entsorgt werden.



Die Konsequenz: Ab Mitte November werden nur noch Biotonnen entleert, die keine Fremdkörper enthalten. Alle anderen werden laut Ankündigung der Stadt mit einer rot-weiß Karte versehen, die auf die falsche Befüllung aufmerksam macht. Die Eigentümer der Tonne können dann diese entfernen, den Tonneninhalt nachsortieren und in der darauffolgenden Woche erneut zur Entleerung bereitstellen. Auch eine Anmeldung als kostenpflichtige Sonderleerung ist der Stadt zufolge möglich. In diesem Fall kann auf Antrag bei den Bamberger Service-Betrieben die Tonne am Leerungstag für Restmüll bereitgestellt werden.

"Auf der Karte kann nachgelesen werden, was alles in die Biotonne darf. Wer sich unsicher ist oder Fragen hat, kann gerne unsere Abfallberatung anrufen (Tel. 87-1729) oder die Bamberger Service Betriebe (Tel. 87-7100)“, betonte Jonas Glüsenkamp.

Das darf in die Biotonne

Küchenabfälle:

Obst- und Gemüseabfälle (auch Schalen von Zitrusfrüchten)

Speisereste aus Haushalten

Fisch-, Wurst- und Fleischreste aus Haushalten

Brot- und Gebäckreste

Eierschalen

Kaffee- und Teefilter

Topf- und Balkonpflanzen

Gartenabfälle:

Laub, Stroh, kleine Zweige

Grasschnitt, Unkraut

Abfälle von Blumen und Gemüse

Sägemehl von unbehandeltem Holz

Außerdem:

Papiertüten zum Sammeln des Biomülls

Zeitungspapier zum Einwickeln des Biomülls

Küchenpapier oder Eierkartons als Strukturmaterial

Kleintierstreu in haushaltsüblichen Mengen (keine mineralischen Produkte)

Nicht in die Biotonne dürfen:

Verpackungen, wie zum Beispiel:

Abbaubare Kunststoffbeutel für die Sammlung von Bioabfällen

Milch- und Safttüten

Kunststoffe aller Art (z.B. Plastikbestecke)

Glas, Blech

Kaffeekapseln aus Aluminium

Kaffeepads mit Plastikeinsätzen

