Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Bamberg: Am Mittwochmorgen (20. Juli 2022) sind die Beamten von einem 31-Jährigen in die Nürnberger Straße gerufen worden, weil er der Meinung war, eine ihm unbekannte Person hätte in seinem Auto geschlafen.

Die eintreffende Streife konnte tatsächlich einen 46-Jährigen im Wagen vorfinden, der auf die Beamten "sehr abwesend und dehydriert" wirkte, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt über den Vorfall berichtet.

Mann bricht in Bamberg in Auto ein und nächtigt dort

Er hatte wohl tatsächlich in dem unversperrten Auto übernachtet. Zur medizinischen Abklärung wurde er ins Bamberger Klinikum gebracht.

Vorschaubild: © Shane/unsplash