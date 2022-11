Bamberg: Leere Regale in Edeka-Filiale - "aus nationalen Gründen"

Wer in der Edeka-Filiale im Bamberger Osten nach einem Produkt der Marke "Ben's Original" (besser bekannt unter dem früheren Namen Uncle Ben's) sucht, wird aktuell schwer enttäuscht. Statt einer Auswahl an verschiedenen Reisvarianten und Soßen begegnet der Kundschaft hier nur gähnende Leere - ein Anblick, der stark an die Zeiten der Corona-Hamsterkäufe erinnert. Doch mit der Pandemie hat das Fehlen der Produkte dieses Mal nichts zu tun, wie eine Edeka-Sprecherin gegenüber inFranken.de erklärt.

Bamberger Edeka hat kein "Ben's Original" mehr im Angebot - "bitten um Verständnis"

Ein Aushang an den leeren Regalen soll der Kundschaft erläutern, was hier gerade das Problem ist. "Information!! Aus nationalen Gründen kann momentan keine Lieferung der Firma Uncle Ben's stattfinden. Wir bitten um Ihr Verständnis", heißt es auf dem Zettel in der Edeka-Filiale. Doch was genau hat es mit diesen "nationalen Gründen" auf sich?

Man könne bestätigen, dass es derzeit einen Lieferstopp von Mars-Produkten gebe, so die Sprecherin des Einzelhandelsunternehmens. Mars Incorporated ist einer der größten Nahrungsmittelkonzerne weltweit und hat seinen Hauptsitz im US-amerikanischen Bundesstaat Virginia. Bekannt ist das Unternehmen besonders für seine gleichnamigen Schokoriegel, aber auch andere Süßwaren wie etwa M&Ms, Milky Way und Snickers.

Doch zum Mars-Konzern gehören weitaus mehr als nur diese Marken. So brachte der Konzern in den 1940er Jahren auch die Marke "Uncle Ben's" auf den Markt, die 2021 aufgrund von Rassismus-Vorwürfen einen neuen Namen und ein neues Logo erhielt.

"Harte Verhandlungen" um Preise für Lebensmittel - Edeka will "Kostendruck" auf Kunden verringern

Aktuell befinde man sich in Verhandlungen mit dem Lebensmittel-Konzern, so die Edeka-Sprecherin. Davon sei seit August "das ganze Mars-Trockensortiment (Süßwaren, Tiernahrung, Ben´s Reisgerichte, Miracoli) - rund 360 Artikel -betroffen", erläutert sie. Der Grund: Die Preise, die das Unternehmen für seine Produkte verlange.

"Aus unseren Gesprächen wissen wir, dass viele Preiserhöhungsforderungen nur teilweise auf echten Kostensteigerungen beruhen. Daher stehen wir seit Monaten in harten Verhandlungen mit der Markenartikelindustrie und werden auch weiterhin jede Forderung sehr genau prüfen", heißt es weiter. "In der aktuellen Phase erleben wir in der gesamten Branche einen Ertrags- und Ergebnisrückgang, da die Ladenverkaufspreise in der Regel nicht so stark wie die Kosten und Einkaufspreise steigen", so die Edeka-Sprecherin.

Man sehe sich jedoch "im Lebensmittelhandel in der Verantwortung, einen Teil des aktuellen Kostendrucks, der auf die Verbraucherinnen und Verbraucher lastet, abzufedern", so die Erklärung. Und was bedeutet dies für die Kundschaft und die Verfügbarkeit von Produkten wie "Ben's Original" bei Edeka? Selbstverständlich arbeiten wir mit Hochdruck an einer Einigung im laufenden Jahresgespräch", heißt es hierzu. "Alternativ empfehlen wir unsere Edeka-Eigenmarkenprodukte sowie das breite Spektrum an sonstigen Markenprodukten." In der Bamberger Edeka-Filiale muss sich die Kundschaft also bis auf Weiteres an die leeren Regale gewöhnen.

