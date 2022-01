Durch ein geöffnetes Zimmerfenster ist am Dienstagabend (18. Januar 2022) ein Einbrecher in ein Wohnhaus in Bamberg eingestiegen, während sein Komplize vor dem Gebäude wartete.

Gegen 19.30 Uhr entdeckten die Täter das geöffnete Zimmerfenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Mohnstraße. Obwohl die Bewohner zu Hause waren, kletterte einer der beiden Männer auf das Fensterbrett und verschaffte sich so Zugang zu einem Kinderzimmer.

Einbruch in Bamberger Wohnhaus: Komplize schiebt vor Fenster Wache

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher es gezielt auf Bargeld abgesehen hatten, das auf einer Kommode im Zimmer lag. Weil der Unbekannte dabei allerdings zu laute Geräusche machte, sah eine Bewohnerin im Zimmer nach. Als sie die Tür öffnete, sprang der Einbrecher aus dem Fenster.

Als die Bewohnerin aus dem Fenster sah, bemerkte sie die zweite Person, die vor dem Haus wartete. Die beiden dunkel gekleideten Männer flüchteten anschließend mit dem gestohlenen Bargeld über die Mohnstraße. Der Geldbetrag liegt laut dem Polizeipräsidium Oberfranken im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen zum Einbruch und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Mohnstraße/Forchheimer Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer hat die beiden Männer bei ihrer Flucht gesehen?

Wer kann sonstige hilfreiche Angaben zum Diebstahl machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/4129-491 entgegen.

Vorschaubild: © Symbolbild: Andreas Gebert/dpa