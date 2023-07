Bamberg: Klima-Kleber starten Protestmarsch nach Verurteilung im Schnellverfahren - Polizei ermahnt Fahrradfahrer

Vor einer Woche (5. Juli 2023) klebten sich Mitglieder der "Letzten Generation" an der Kreuzung Kapuzinerstraße/Markusplatz auf der Straße in Bamberg fest. Daraufhin wurden die beteiligten Klimaaktivisten im Schnellverfahren zu Geldstrafen verurteilt.

Dieses Vorgehen wollen die Aktivisten jedoch nicht so einfach hinnehmen: Um 17 Uhr startete deshalb am Mittwochnachmittag (12. Juli 2023) ein Protestmarsch der "Letzten Generation" vor dem Oberlandesgericht. Der Marsch führte durch die Innenstadt bis zur Konzerthalle. Auf diesem Weg musste die Polizei mehrere Passanten auf Fahrrädern ermahnen.

Protestmarsch der "Letzten Generation" in Bamberg: Über 100 Menschen ziehen durch die Innenstadt

"Wir lassen Einsatzfahrzeuge und Krankenwägen auf jeden Fall durch", stellt eine Sprecherin vor Beginn des Protestmarschs klar. Es handle sich um eine friedliche Demonstration. In langsamem Tempo setzte sich die Gruppe aus Mitgliedern der "Letzten Generation" sowie Unterstützern gegen 17.15 Uhr in Bewegung. Insgesamt waren etwa 100 bis 120 Menschen am Marsch beteiligt. Begleitet wurde dieser von Polizeiautos und mehreren Polizeibeamten.

In der Langen Straße musste die Polizei dann mehrere Passanten auf Fahrrädern ermahnen, die aufgrund des Protestmarsches die Fahrspur wechselten und wider den Verkehrsregeln in die falsche Richtung fuhren. Die Beamten stoppten diese und ordneten an, ihre Räder zu schieben, bis sie wieder auf die richtige Fahrspur wechseln können. Auf dem Weg zwischen dem Oberlandesgericht und der Konzerthalle mussten außerdem ein Krankenwagen und ein Traktor die Straße passieren. Die Menschenversammlung machte in diesem Fall den Fahrzeugen unmittelbar Platz.

Im Gespräch mit inFranken.de erklärt Yannik Seuthe, Mitglied der "Letzten Generation", dass dem Protestmarsch zwar der Verurteilung der Klima-Kleber im Schnellverfahren zugrunde liege, doch es gebe weitere Gründe, weshalb dieser Marsch stattfindet: "Wir steuern weiter in die Klimakatastrophe. Es ist allerhöchste Zeit, zu handeln. Wir haben nur noch ein gewisses Zeitfenster, in dem wir handeln können, bis das Klima kippt."

