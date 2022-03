Bamberg: Nach "Mojow"-Schließung - Nachfolger für Kult-Club gefunden

Betreiber hatte angekündigt, im "Mojow Club" nach 14 Jahren nicht weiterzumachen

Neuer Club "Kellerkinder" in Bamberg: Betreiber führt mit Bruder auch den "Plattenladen"

Betreiber führt mit Bruder auch den "War Gefühlsentscheidung": Neueröffnung schon am 1. April 2022 - das ist geboten

Nur wenige Tage nach der überraschenden Ankündigung des Bamberger Gastronomen Alexander Schimkus, den bekannten "Mojow Club" in der Innenstadt nicht mehr weiterzubetreiben, gibt es nun eine freudige Nachricht für alle Fans des städtischen Nachtlebens: Für den Kult-Club ist ein Nachfolger gefunden: Nico Wunder, der gemeinsam mit seinem Bruder seit Anfang des Jahres auch den "Plattenladen" führt, wird den Räumen neues Leben einhauchen, wie er gegenüber inFranken.de erzählt. Und das schon in wenigen Tagen.

"Mojow Club" hat einen Nachfolger: Bamberg bekommt neuen Club "Kellerkinder"

"Kellerkinder" soll der neue Club in Bamberg heißen - und bereits am 1. April zum ersten Mal öffnen. "Ich bin schon von Anfang an mit dem Mojow verbandelt, zum einen als Gast, habe aber auch als Angestellter schon für den Club gearbeitet", erzählt der 35-Jährige. Der ehemalige Mojow-Betreiber, Alexander Schimkus, habe schon im Herbst "darüber nachgedacht, sich nach und nach aus dem Nachtgeschäft zu verabschieden, weil er ja mit seinen anderen Projekten, wie etwa dem Einhornskeller, zeitlich recht ausgelastet ist", so Wunder.

"Ich liebe das Mojow, weil es der einzige übrig gebliebene kleine Kellerclub in Bamberg war, nachdem Sound-n-Arts und Morphclub zugemacht haben und war in all diesen Läden selber sehr gerne feiern", erzählt der Gastronom, der auch im Getränkevertrieb tätig sei und daher "ein großes Netzwerk aus Menschen in der Gastronomie- und Clubszene in Bamberg" habe. Doch trotzdem sei die Übernahme des "Mojow" sehr schnell gegangen, sagt Wunder.

"Es war eine Gefühlsentscheidung", erzählt er. Das Konzept bei "Kellerkinder" werde "etwas urbaner werden, etwas mehr am

Zahn der Zeit", sagt er. "Wir sind gerade in den letzten Zügen, um auch den Innenraum umzugestalten." Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr, denn bereits am 1. April 2022 wollen Wunder den Club schon das erste Mal öffnen. Auch das Programm der Veranstaltung zum Opening stehe schon fest.

Selbstgemachte Shots und viel elektronische Musik: Das ist im "Club Kellerkinder" geplant

Bei der ersten Party sollen laut Wunder vier verschiedene DJs auftreten, "an diesem Abend gibt es viel elektronische Musik, aber auch Disco und Hip-Hop". Man wolle "generell keine klassischen Mainstream-Partys machen, also 90er- und 2000er-Partys wird es bei uns nicht geben", betont er. Stattdessen sollen nach seinem Wunsch "auch die vielen elektronischen Kollektive, die ihre Heimat in der Region verloren haben" wieder einen Platz in der Bamberger Innenstadt finden.

Generell sei man "sehr offen", was verschiedene Musik und Kulturevents angehe. So könne er sich auch Indie-Partys im Bamberger "Club Kellerkinder" gut vorstellen. "Getränketechnisch werden wir uns mit selbstgemachten Shots und guten Tequila-Longdrinks abheben", so der 35-Jährige, dessen Leidenschaft beim Barkeeping liege. Geöffnet sein werde der neue Bamberger Club nach bisherigem Plan immer freitags, samstags und vor Feiertagen von 23 Uhr bis 4 Uhr.

"Auch einen Studi-Tag unter der Woche will ich nicht ausschließen, aber da muss man erstmal sehen, wie es auch wegen Corona überhaupt mit Personal und auch den Studenten selbst aussieht", sagt Wunder. Am 1. April wolle er aber schon etwas früher öffnen, "aktuell denken wir über 21 Uhr oder 22 Uhr nach, damit auch ältere Bekannte vorbeikommen können, um sich das Ganze anzusehen". Der Eintritt im "Club Kellerkinder" werde sich im "üblichen Bamberg-Rahmen bewegen und meistens so um die 5 Euro liegen", sagt Wunder. "Ich freue mich auf jeden Fall und bin gespannt, wie sie sich das entwickelt."

