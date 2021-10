Bamberg: Morphclub soll wiederbelebt werden

Der Morphclub in Bamberg wurde in seinem 15-jährigen Bestehen von 1999 bis 2014 zu einer wahren Institution des Nachtlebens in der Innenstadt. Doch häufige Beschwerden von Anwohnenden und strenge Sperrzeitregelungen hatten damals laut den Betreibenden zu "akuten finanziellen Einbußen" geführt. Trauer und Wut mischten sich bei den Stammgästen, es wurde sogar eine Initiative zur Rettung des Clubs gegründet, die allerdings keinen Erfolg zeigte. Doch nun sorgt ein Inserat im Netz in Bamberg für Aufsehen. Denn dem Club soll neues Leben eingehaucht werden.

Bamberg: Ehemaliger Morphclub wird zur Miete angeboten

Auf dem Immobilienportal immo.infranken.de (Transparenzhinweis: Das Portal gehört wie unser Newsportal zur Mediengruppe Oberfranken) werden nun - nach mehr als sieben Jahren - unter der Anbieter ID "M3x-morphclub" überraschend die Räume des ehemaligen Kultclubs zur Miete angeboten. Wer schon damals im Bamberger Nachtleben unterwegs war, den dürfte angesichts der Bilder ein nostalgisches Gefühl ergreifen.

Kurios: Auch nach so langer Zeit hängen auf der Tanzfläche noch immer die silbernen Diskokugeln von damals, Strahler zeichnen grünes und rotes Licht auf dem Boden. Trotzdem ist deutlich zu sehen, dass der Club nicht erst seit gestern leersteht. Deshalb wird der ehemalige Morphclub in dem Inserat auch als teil bzw. voll renovierungsbedürftig gelistet.

Die Gesamtfläche des legendären Party-Tempels beträgt laut Anzeige 450 Quadratmeter. Verfügbar ist der ehemalige Morphclub für einen monatlichen Kaltmietpreis von 1300 Euro, die Nebenkosten werden auf 370 Euro geschätzt.

Bar mit Stühlen, Schallisolierung, "neuwertige Lichttechnik": So werden die Morphclub-Räume beworben

"Ehemaliger Club sucht neue Herausforderungen", schreibt die zuständige Maklerfirma Wohnraum Bamberg. Das Unternehmen wirbt mit einer "großzügigen Gewerbefläche im Untergeschoss eines historischen Hauses mit viel Potenzial und Nutzungsmöglichkeiten". Die Fläche biete sich für "Handel, Theater, Proberäume, Lagerfläche sowohl auch für Ausstellungen an". Ein Weiterführen als Club oder sonstige Vergnügungsstätten wie Glücksspiel könne man hingegen "zum aktuellen Zeitpunkt nicht in Aussicht" stellen.

Die Hauptnutzfläche betrage 277 Quadratmeter. Weitere Nebenflächen, wie Büro, Kühlraum, Garderobenbereich und großzügige Toilettenanlagen und Schleusen seien etwa 173 Quadratmeter groß. Je nach Nutzung seien "gegebenenfalls Umbaumaßnahmen und Renovierungen notwendig".

Wer den ehemaligen Morphclub miete, erhalte unter anderem einen "Bartresen mit Bestuhlung", "neuwertige Lichttechnik", einen Kühlraum und müsse sich auch um den Lärm keine Sorgen machen, denn der Club habe freilich Schallisolierung. Auch die aktuellen Brandschutzbestimmungen seien erfüllt, heißt es. Die Ex-Disko stehe "ab sofort" zur Verfügung.

"Versteht kein Mensch": Mögliche Morph Club-Wiederbelebung löst Debatten aus

Auch wenn die Maklerfirma vorsichtig ist: In Bamberg träumen so manche Nachtaktive von der Wiederbelebung des Morph als Club. Im Online-Forum "Reddit"wurde kurz nach der Veröffentlichung der Anzeige bereits heiß debattiert - und auch ein bisschen geträumt. "Ich meine, 1300 EUR, WTF? Das holt man doch locker an einem Abend rein!", schreibt ein Nutzer, der sich auch gleich mit einer befreundeten Veranstaltungstechnikerin in Verbindung gesetzt habe.

Doch von ihr gab es wohl nicht so gute Nachrichten. "Eine Veranstaltungstechnikerin, die nur die Bilder gesehen hat, meint allerdings, dass das in dem Zustand wohl ein einziger massiver Verstoß gegen die Versammlungsstättenverordnung wäre", schreibt der Nutzer weiter. Aber "es wäre schon nett, wenn der Morph Club wieder aufmachen würde". "Die Bilder so zu sehen lässt Erinnerungen aufleben", fühlt sich ein weiterer Nutzer wieder in wilde Partys der Vergangenheit versetzt. Doch bei aller Euphorie gibt es auch Befürchtungen. "Den Nachbarn zum Dank kann man das Thema Club da dauerhaft vergessen. Ich meine, 92dB, jedes Chai-Biolatte-Cafe ist lauter", lautet ein Einwurf.

Und dass sich an den Rahmenbedingungen für einen neuen Morph Club wenig geändert haben dürfte, glauben auch andere: "Ja, da ist Bamberg bissel schwierig. Deine Kneipe kann seit 50 Jahren hier existieren und trotzdem gibt es Beschwerden von neu zugezogenen Anwohnern. Versteht kein Mensch."

