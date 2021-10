Ab 1. Oktober: Clubs und Discos in Bayern dürfen wieder öffnen

Hier findest du PCR-Test-Stationen in Franken

Club- und Disco-Betreiber dürfen sich freuen, genauso wie alle Feierwütigen in Franken: Ab 1. Oktober 2021 dürfen in Bayern Clubs und Discos wieder öffnen, zudem sind Volksfeste wieder erlaubt und auch Weihnachtsmärkte soll es in diesem Jahr wieder geben. Voraussetzung ist die Erfüllung der 3G-Regeln. Für vollständig Geimpfte und Genesen dürfte das wohl eher kein Problem darstellen. Mit dem Nachweis auf dem Handy per App oder dem Impfpass sollte dem Eintritt in einen Club oder eine Disco nichts im Wege stehen.

Feiern im Club: Ungeimpfte müssen negativen PCR-Test vorweisen - hier findest du Testzentren

Ungeimpfte müssen allerdings einen negativen PCR-Test vorweisen. Im Allgemeinen darf ein solcher Test nicht älter als 48 Stunden sein. Die Tests bleiben nur noch für einen bestimmten Zeitraum kostenfrei, ab Mitte Oktober 2021 ändert sich das: Die Corona-Tests werden kostenpflichtig - die Preise können sich stark unterscheiden. Andere Tests, wie etwa Selbst- oder Antigen-Schnelltest gelten nicht für den Besuch in der Disco oder einem Club, wie das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege berichtet. Doch wo bekommst du nun einen PCR-Test, um feiern gehen zu können?

In ganz Franken gibt es zahlreiche Anlaufstationen, um einen PCR-Test durchzuführen. Darunter fallen die Test-Zentren, Apotheken, kommunale Test-Zentren, medizinische Labore, private Teststellen, Ärzte oder Rettungs- und Hilfsstationen. Mögliche Test-Stellen sind:

Da in ganz Bayern über 3000 Anlaufstellen bekannt sind, findest du hier alle Teststellen - auch in deiner Nähe. Es wird im Allgemeinen geraten, vorab einen Termin beim Testzentrum zu vereinbaren, da oftmals ohne Termin kein Corona-Test möglich ist. Bis du dein Ergebnis erhältst, können 24 bis 48 Stunden vergehen.

Plane genügend Vorlaufzeit ein: Testergebnis kann auf sich warten lassen

Also solltest du dir genügend Vorlaufzeit einplanen, solltest du zum Beispiel am Wochenende in einen Club oder eine Disco gehen wollen. Wichtig ist auch, dass du die Einwilligungserklärung unterschrieben mitbringst. Diese findest du auf der jeweiligen Website des Testzentrums. Zudem musst du deinen Personalausweis vorzeigen und einen Mund-Nasen-Schutz im Testzentrum tragen, den du für den PCR-Test kurz abnehmen darfst.