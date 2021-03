Stadt und Landkreis Bamberg: Corona-Lockerungen treten am heutigen Montag (8. März 2021) in Kraft

Geschäfte dürfen wieder öffnen

Inzidenz am Sonntag für Stadt und Landkreis bei unter 50

Kontaktloser Sport in Kleingruppen erlaubt

Die Geschäfte in Stadt und Landkreis Bamberg dürfen am heutigen Montag (8. März 2021) wieder öffnen. Nachdem am Sonntag für beide Regionen Inzidenzwerte unter 50 festgestellt wurden, profitieren sowohl Stadt als auch Landkreis Bamberg von den Lockerungen. Mit dieser Feststellung können nicht nur alle Geschäfte, sondern auch Museen, Galerien, botanische und zoologische Gärten sowie Gedenkstätten wieder öffnen. Außerdem ist kontaktfreier Sport in Kleingruppen mit maximal 10 Personen im Freien erlaubt - bei einem Alter von unter 14 Jahren dürfen sogar bis zu 20 Kinder zusammenkommen.

Trotz Inzidenz über 50: Geschäfte im Landkreis Bamberg vorerst geöffnet

Für die Stadt Bamberg liegen die Inzidenzwerte laut den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag (8. März 2021) bei 42,7. Für den Landkreis Bamberg liegt die 7-Tages-Inzidenz aktuell bei 50,3. Weil im Landkreis am Samstag und Sonntag eine Inzidenz unter 50 gemeldet wurde, sind auch hier die Geschäfte aktuell geöffnet. Sollte der Wert jedoch innerhalb von drei Tagen nicht wieder auf unter 50 sinken, werden die Lockerungen rückgängig gemacht. Dann würden für den Landkreis Bamberg die Maßnahmen für Bezirke mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 gelten: Das Shoppen wäre dann nur mit vorheriger Terminvereinbarung per "Click&Meet" möglich. Einen Überblick über die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen finden Sie hier.

Die lokalen Händler freuen sich über die Lockerungen: Das Ertl-Zentrum schreibt beispielsweise auf Facebook: "Wir freuen uns riesig auf euch!" Für den überwiegenden Teil der Läden gelten zunächst Öffnungszeiten zwischen 10 Uhr und 17 Uhr. Außerdem gilt im gesamten Ertl-Shoppingcenter, wie in allen anderen Geschäften, auch die FFP2-Maskenpflicht.

Wo gilt ab heute was? Einen Überblick über die Städte und Landkreise in Franken finden sie bei inFranken.de.