Omikron in Bamberg? Landratsamt meldet erste Verdachtsfälle in Stadt und Landkreis. Die Omikron-Variante des Coronavirus hat womöglich die Region Bamberg erreicht. Nach Angaben des Landratsamts besteht bei mehreren Corona-Infektionen im Raum Bamberg der Verdacht, dass sich die Betroffenen mit der hoch ansteckenderen Variante des Virus infiziert haben.

"Mittlerweile ist es so, dass wir in Stadt und Landkreis neun Verdachtsfälle haben", berichtet eine Sprecherin des Landratsamts Bamberg am Dienstag (28. Dezember 2021) inFranken.de. Alle Betroffenen befinden sich demnach auf Anordnung des Gesundheitsamts in Quarantäne.

Neun Omikron-Verdachtsfälle in Stadt und Landkreis Bamberg - Untersuchungen laufen

Inwieweit es sich bei den neun Verdachtsfällen um tatsächliche Infektionen mit der Omikron-Variante handelt, muss sich indes noch zeigen. "Das wird jetzt in allen entsprechenden Fällen untersucht." Wann die Laborergebnisse vorliegen, ist noch nicht bekannt.

Bei einer Abwasseruntersuchung in der Region Hof sind unlängst Omikron-Viren im Abwasser festgestellt worden. Eine derartige Vorgehensweise ist für den Raum Bamberg indes nicht geplant, teilt das Bamberger Landratsamt inFranken.de mit. Bei den Städten und Landkreise, in denen Abwasserproben auf das Sars-CoV-2-Virus hin untersucht werden, handelt es sich demnach um einzelne Modellregionen.

Omikron zählt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) zu den besorgniserregenden SARS-CoV-2-Virusvarianten. Untersuchungen zeigen demnach, dass die Omikron-Variante unabhängig von der noch immer dominierenden Delta-Variante entstanden ist. Aus Angst vor der weiteren Verbreitung der äußerst ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus gelten in Bayern seit Dienstag verschärfte Corona-Regeln - auch für Geimpfte.

Omikron-Notfallplan: Klinikum Bamberg will Mitarbeiter aus Urlaub zurückholen

Auch in vielen Krankenhäusern wappnet man sich gegen die zu erwartende Omikron-Welle. Das Klinikum Bamberg rüstet sich für einen möglichen Personalausfall durch Omikron-Infektionen und Quarantäne. Im Ernstfall müssten sogar Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückgeholt werden. Um die medizinische Versorgung auch während einer Omikron-Welle aufrechtzuerhalten, greifen im Klinikum und den anderen Einrichtungen der Sozialstiftung Bamberg entsprechende Notfallpläne.