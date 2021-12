Stadt und Landkreis Hof führen seit mehreren Monaten im Bereich des Abwasserverbandes Saale Abwasseruntersuchungen durch, wie die Pressestelle des Landratsamts mitteilte. Dabei werden die Abwasserproben auf das Sars-CoV-2-Virus hin untersucht. Hintergrund ist, dass die Veränderung der Menge an Coronaviren im Abwasser auf eine veränderte Viruslast in der Bevölkerung schließen lässt und so Erkenntnisse liefern kann, ob die Zahl an Covid-Fällen in den nächsten Tagen/Wochen zunehmen oder abnehmen wird. Die Proben sollen folglich als ein Frühindikator dienen.

Stadt und Landkreis Hof lassen die Proben auch auf die entsprechenden Coronavirus-Varianten hin untersuchen.

Im Rahmen dieser Abwasseruntersuchungen im Bereich des Abwasserverbandes Saale konnten jetzt laut Landkreis erstmals Spuren der neusten Variante des Coronavirus "Omikron" festgestellt werden. Es sei also höchst wahrscheinlich, dass in der nächsten Zeit diese Variante auch in der Region bei PCR-Tests nachgewiesen werden wird, was bis dato noch nicht der Fall sei.