Die Bauarbeiten auf dem Aldi-Parkplatz am Münchner Ring sind fast abgeschlossen. Schon Ende des Jahres kann dort das erste Mal aufgetankt werden. Zu den bisher neun Aldi-Süd Standorten in den Großräumen München, Nürnberg und Stuttgart gehört ab November also auch Bamberg.

In Bayern allein gibt es bisher schon sechs solcher Tankstellen in Gaimersheim, Moosburg an der Isar, Burgthann, Ansbach-Eyb, Mainleus und Erding.

"One-Stop-Shopping" bei Aldi-Süd

Wie Tobias Neuhaus von Aldi-Süd erklärt, vermietet Aldi schon länger Teile seiner Grundstücke oder Gebäude, um den Kunden das Einkaufen so angenehm wie möglich zu gestalten. So verpachten sie auch an die Avanti Deutschland GmbH, die gleichzeitig Errichter und Betreiber der Tankautomaten sind.

Aldi-Süd baut mit der Avanti Deutschland GmbH eine Tankstelle in Bamberg.

Mit anderen Unternehmen, wie Fachhandelsmärkten , Drogerien und jetzt auch Tankstellen auf dem gleichen Grundstück ergibt das den Vorteil, des "One-Stop-Shoppings". Die Kunden müssen somit nur ein Ziel anfahren und können direkt alles erledigen. Wie Luisa Mitzscherlich von der 360° communications GmbH, die für Avanti spricht, ergänzt, können die Kunden dabei mehrfach sparen: bei den Kraftstoffen, bei der Zeit durch das Automaten-Konzept und durch den Einkauf beim Discounter.

Dazu gehöre laut Neuhaus auch, die Kunden in Ihrer Mobilität zu unterstützen und das nicht nur mit Automatentankstellen, sondern auch mit Elektrotankstellen. Auch diese sollen besonders einfach zu bedienen sein. Aldi möchte Kunden damit einen besonderen Anreiz für Elektromobilität bieten.

Das Konzept kommt an

Die Fläche der Tankstellen umfasst circa 400 Quadratmeter und bietet vier Tankautomaten. Gezahlt werden kann mit allen gängigen Bank- und Kreditkarten sowie mit Apple Pay, der OMV Card oder mit der ROUTEX-Funktion oder Google Pay. Einen Tankstellenshop gibt es nicht, da der Discounter direkt daneben ist.

Dieses Konzept kommt an. Wie Luisa Mitzscherlich berichtet, haben die bisherigen Aldi-Süd-Tankstellen eine hohe Akzeptanz erfahren.

Immer mehr Konsumenten und Konsumentinnen wüssten die Zeit- und Geldersparnis bisher zu schätzen und davon werden laut Mitzscherlich auch die Kundinnen und Kunden in Bamberg profitieren.