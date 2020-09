Aldi baut seine erste Tankstelle in Bamberg

Die Bauarbeiten auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale am Münchner Ring sind kaum zu übersehen. Bagger haben sich tief in den Boden gegraben und große Erdhaufen aufgetürmt. Ein Teil der Parkplätze ist derzeit durch das Baufeld blockiert. "Hier entsteht eine neue Tankstelle !", steht in schwarzen Lettern auf einem gelben Plakat. Der Discounter setzt damit den Aufbau von Zapfsäulen an seinem Filialnetz auch in Bamberg fort.