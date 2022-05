In Bamberg hat die Firma Bosch ein neues Logistikzentrum eröffnet. Auf dem Gelände von "bayernhafen" im Bamberger Hafengebiet hat nach elf Monaten Bauzeit das neue Werkteil 5 am Samstag (21. Mai 2022) die Eröffnung des Gebäudes gefeiert. Der neue Komplex umfasst rund 10.000 Quadratmeter Hallenfläche, mit der "unter anderem auf den steigenden Platzbedarf durch neue Erzeugnisse" reagiert wurde.

Im Juni soll das neue Logistikzentrum den Betrieb aufnehmen. Damit startet die Robert Bosch GmbH noch in diesem Jahr die Serienproduktion für den Brennstoffzellen-Antrieb in Nutzfahrzeugen, teilt das Unternehmen mit. Die sogenannten "Stacks", das "Herzstück der mobilen und stationären Brennstoffzelle", fertigt das Bosch-Werk in Bamberg.

Neues Bosch-Logistikzentrum in Bamberg: Weitere Halle mit 7000 Quadratmetern geplant

"Mit dem neuen, hochmodernen Logistikzentrum stärken wir unseren Standort in Bamberg und decken den erweiterten Platzbedarf der neuen Produkte, die deutlich größer und schwerer sind als die bestehenden Erzeugnisse", erklärt der kaufmännische Werkleiter Dr. Martin Schultz. "Dass große Bauprojekte wie dieses in so kurzer Zeit umgesetzt werden können, ist ein großartiges Signal für den Wirtschaftsstandort Stadt und Landkreis Bamberg."

Zwar umfasst der eröffnete Gebäudekomplex im Hafen Bambergs bereits 10.000 Quadratmeter Hallenfläche sowie Büro- und Sozialflächen, bis Mitte 2023 soll jedoch noch eine weitere Halle mit 7000 Quadratmetern Fläche fertiggestellt werden. Mit dem neuen Logistikzentrum sollen die Lieferketten des Werkes, "sowohl innerhalb des internationalen Bosch-Fertigungsverbunds als auch extern vom Lieferanten zum Kunden", zukünftig vom Bamberger Hafen aus optimiert werden.

"Wir bündeln im neuen Logistikzentrum einen Großteil aller Logistik- und Lagerprozesse des Bamberger Werkes. Daraus ergibt sich ein hohes Maß an Flexibilität und wir leisten einen wichtigen Beitrag, die Resilienz unserer Logistikketten weiter auszubauen", sagt Bosch-Logistikleiter Uwe Fischer. Das neue Zentrum umfasst ein hochmodernes Palettenregallager mit 9000 Stellplätzen sowie zehn Verladerampen. "Ab Juni versorgt Bosch Bamberg seine Schwesterwerke und Kunden in aller Welt mit Material und fertigen Erzeugnissen", freut sich Fischer. Rund 185 Mitarbeiter*innen werden zukünftig im neuen Lager und Büro bei Bosch tätig sein.

