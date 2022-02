Im Bierhaus in Bamberg wird sich einiges tun. Weil der Betreiber Roland Krefft sich aus der örtlichen Gastronomie zurückzieht, wird auch das Bierhaus bald nicht mehr in der üblichen Form geben.

"Unser Bierlager ist aber noch sehr, sehr voll und wir verkaufen am Wochenende alles", heißt es in einer Ankündigung auf Facebook. "Kästenweise oder im 6er-Träger, alles möglich", wird dort also das restliche Bier verkauft. "Niemand will, dass fränkisches Bier abläuft!", schreibt der Wirt.

Freitag (25. Februar 2022) und Samstag (26. Februar 2022) werde es je ab 14 Uhr einen Verkauf im Bierhaus am Bamberger Obstmarkt 1 geben. Reservierungen werden nicht angenommen und es gelte: "Nur solange der Vorrat reicht!" Was mit dem Bierhaus unter den neuen Betreibern genau passiert, ist noch nicht offiziell. Es stehe jedoch auf jeden Fall eine "namentliche Veränderung an", erklärte Krefft kürzlich gegenüber inFranken.de. "Es wird aber ein Ort für Biertrinker bleiben", verspricht er.