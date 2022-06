Bamberg: Neues Wirtshaus "Brüderla " eröffnet am Obstmarkt

Seit Anfang Mai hat das neues Wirtshaus "Brüderla" am Obstmarkt in Bamberg geöffnet. So wurde erfolgreich ein Nachfolger für das vorherige "Bierhaus" gefunden. Andreas Eckschmidt und sein guter Freund Johannes Lurz, beide gebürtig aus Reckendorf, übernahmen die Gaststätte. Die beiden Inhaber brauen auch ihr eigenes Bier in Reckendorf, das regional bekannte "BroBier". Neben selbstgebrautem Bier bieten sie auch fränkische Spezialitäten aus der Küche an.

"Wir müssen nach Bamberg": Brauerei aus Reckendorf übernimmt "Bierhaus"

Nach einer längeren Suche hat es dann mit dem Ausschank geklappt. "Es war für uns von Anfang an klar, dass wir einen Ausschank haben wollen", berichtet Inhaber Andreas Eckschmidt. Leider gebe es in Reckendorf "nicht das große Publikum. Wir haben uns gesagt, wenn wir eröffnen, müssen wir nach Bamberg oder dahin, wo das Publikum größer ist".

So fiel die Wahl nach einigen Besichtigungen auf das "Bierhaus" am Obstmarkt, welches sowieso nach einem Nachfolger gesucht hat. "Mit dem Inhaber hatten wir vorher schon beruflichen Kontakt und wir verstanden uns sehr gut", so Eckschmidt weiter. "Das hat einfach gepasst, die Lage zwischen Oberer und Unterer Brücke ist genial, man kann den Ausblick richtig genießen".

Die Gaststätte liegt zentral in Bamberg, was viele Gäste anlocken soll. "Nachmittags haben wir zum Kaffee gemütliche Kundschaft, während wir abends ab 20 Uhr die Musik auch mal lauter drehen und ein Barfeeling aufkommt". So können Gäste aller Art im "Brüderla" vorbeischauen. "Vielfalt ist uns wichtig", erklärt Eckschmidt.

"Eigenes Bier und aus befreundeten Brauereien": Neue Gaststätte zählt auf Vielfalt

Die Inneneinrichtung ist für ihn auch ein "guter Mix aus Tradition und Moderne". "Wir wollten nicht das Gasthaus übernehmen und alles imitieren. Es hat einen urigen Stil mit modernen Einrichtungen. Es sollte nicht aussehen wie eine urige, alte Brauerei", berichtet er weiter. Auch auf die fränkische Küche wollen die "BroBier"-Brauer nicht verzichten. Von Pfannenschnitzel, Krustenbraten bis zu veganer Currywurst und veganen Leberkäse bieten wir fränkisches Essen an. Die Resonanz, vor allem bei den veganen Gerichten, war bisher sehr gut".

Ihr Bier stammt aus der eigenen Brauerei "BroBier", welche die beiden Freunde und Inhaber vor einigen Jahren gegründet haben. "In der Garage haben wir unser erstes Bier gebraut, danach haben wir uns in Kooperation mit dem Recken-Bier in die Schlossbrauerei eingemietet. Dort brauen wir mit eigenen Tanks und nach eigenen Rezepten", berichtet Eckschmidt. Daraus entstand letztendlich die Idee, nach einem Ausschank zu suchen.

Den Inhabern des "Brüderla" ist vor allem Vielfalt sehr wichtig. "Wir setzen auf unsere selbstgebrauten Biere, bieten aber auch verschiedene Biersorten von befreundeten Brauereien an. Für uns gibt es da keinen Konkurrenzkampf, wir wollen uns gegenseitig unterstützen", berichtet er. Aktuell gebe es sechs verschiedene Biere aus dem Hahn und zwölf verschiedene Bierstile. "Wir haben diesen gewissen Touch bei unseren Bieren. Wir probieren uns immer neu aus. Wir haben kein Etiketten-Bier und das wollen wir auch nicht".