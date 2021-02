Corona-Mutanten breiten sich in Oberfranken aus: In den Regionen Bayreuth, Bamberg und Coburg steigen die Fälle mit mutierten Corona-Infektionen - teils sogar rapide. Im Raum Bayreuth gab es bislang knapp 400 Fälle der britischen Variante B.1.1.7. Das berichten die jeweiligen Landratsämter auf Anfrage von inFranken.de. Ende vergangener Woche waren in der Region Bamberg 22 Menschen mit einer Mutante infiziert. In acht Fällen handelte es sich dabei um die britische Variante B.1.1.7. Die anderen Mutanten hätten vom Labor nicht richtig zugeordnet werden können, seien aber britischer, südafrikanischer oder brasilianischer Art.

Insgesamt machten die Mutanten rund zehn Prozent der Neuinfektionen in und um Bamberg aus. "Pro Tag kommen circa drei bis vier Mutanten dazu aktuell", erklärt Pressesprecher Frank Förtsch vom Landratsamt Bamberg. Der Anteil steige zwar nicht exponentiell, allerdings stellt Förtsch eine Prognose auf: "Unsere Erwartung ist, dass der Anteil weiter steigen wird". Seit Kurzem werde jedes positive Testergebnis auf Mutationen untersucht. Zuletzt war in Bamberg bekannt geworden, dass sich Mitarbeiter des Schlachthofs infiziert hatten.

Mutationen in Bayreuth: Fast 50 Prozent aller Neuinfektionen betroffen

Drastischer ist die Lage im Raum Bayreuth: Hier gab es seit Beginn der Pandemie rund 400 Infektionen mit Mutationen. Bislang trat allerdings nur B.1.1.7. auf. "Wenn man die letzten drei Wochen als Bemessungszeitraum hernimmt, sind fast 50 Prozent der Infektionen Corona-Mutanten", erklärt Pressesprecher Hannes Huttinger vom Bayreuther Landratsamt. Die Virusmutation sei auf dem Vormarsch in der Region. Auch hier würden alle positiven Testergebnisse geprüft. Alle weiteren Informationen zum Infektionsgeschehen im Raum Bayreuth gibt es in unserem Corona-Ticker.

Im Landkreis Coburg sind es aktuell 48 Verdachtsfälle mit Virusmutationen, in der Stadt Coburg zehn. Insgesamt entspricht das in etwa fünf Prozent aller Infizierten seit Jahresbeginn. Hier tritt ausschließlich die britische Variante auf. "Wir betrachten die Entwicklung mit Sorge", erklärt Corinna Rösler, Pressesprecherin des Landratsamts Coburg. Es gebe ein vermehrtes Auftreten, allerdings halte es sich noch im Rahmen.

Im Raum Coburg werden allerdings nicht alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen getestet: "Aktuell wird das noch nicht gemacht. Wir nehmen nur Stichproben. Circa fünf Prozent aller positiven Testergebnisse werden auf Mutationen untersucht", so Rösler. Ausnahme seien nachgewiesene Mutationen oder Verdachtsfälle - hier würden alle Kontaktpersonen auch auf Mutanten untersucht.

Corona-Mutanten: 14 Tage Quarantäne für Infizierte

Eins haben alle drei oberfränkischen Regionen gemeinsam: Menschen, die mit einer Mutante infiziert sind, müssen 14 Tage lang in Quarantäne - statt wie bei einer "normalen" Infektion nur zehn. Außerdem ist keine Verkürzung mittels negativem PCR-Test möglich. Die Isolation bei auf Mutanten positiv getesteten Personen endet erst, wenn ein negativer Antigen- oder PCR-Test vorgelegt werden kann, frühestens jedoch nach 14 Tagen.