Hochwasserwarnung für Stadt und Landkreis Bamberg: Das Wasserwirtschaftsamt Kronach warnt vor Hochwasser im Bamberger Raum. "Es ist mit Ausuferungen und Überschwemmungen in der Region Bamberg zu rechnen", erklärt das Landratsamt Bamberg in einer am Freitagmittag (13. Januar 2023) veröffentlichten Pressemitteilung.

Laut dem Hochwassernachrichtendienst Bayern des Bayerischen Landesamts für Umwelt haben in der Nacht auf Freitag Niederschläge in etlichen bayerischen Flüssen die Wasserführung erhöht. Betroffen sind demnach die Fließgewässer nördlich der Donau. Vor allem in den Einzugsgebieten des Oberen Mains, der Regnitz, der Fränkischen Saale, aber auch des Regens seien die Pegel gestiegen.

Hochwasser im Raum Bamberg möglich - Wetterdienst warnt vor Wind- und Sturmböen

Für den Raum Bamberg sind für das Wochenende derweil weitere Regenfälle vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Region am Freitag zudem vor auftretenden Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h. In Schauernähe müsse gar mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern geht wetterbedingt von einem weiteren Anstieg der Wasserstände in Stadt und Kreis Bamberg aus. Nach einer Niederschlagspause werden ab Samstagnachmittag (14. Januar 2023) Regenfälle prognostiziert, die in den betroffenen Gebieten laut der Behörde zu einem Wiederanstieg der Pegelstände führen werden.

Für die Flüsse Itz, Rauhe Ebrach, Main und Baunach ist vereinzelt die Meldestufe 2 überschritten. Flächen können hiernach überschwemmt sein. Beim Verkehr sind auf einzelnen Straßen Behinderungen möglich. Am Sonntag könne "ein Erreichen der Meldestufe 3 nicht ausgeschlossen werden", hieß es ferner. In diesem Fall könnten auch einzelne bebaute Grundstücke und Keller von Überschwemmungen betroffen sein.

Hochwassergefahr: Landratsamt Bamberg empfiehlt Bürgern App-Nutzung

Das Bamberger Landratsamt empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung der neuen App "Meine Pegel 2.0". Der Behörde zufolge verfügt die amtliche Wasserstands- und Hochwasser-Informations-App über eine regionale Warn-Karte sowie einer interaktiven Auswahl einzelner Pegel oder Warngebiete. "Dieser Service der Hochwasserzentralen ist kostenlos", erklärt das Landratsamt.

Hochwasser bedeutet gemäß dem Bayerischen Landesamt für Umwelt zunächst, dass an einem Fluss oder See der Wasserstand oder Abfluss höher ist als im langjährigen Mittel. Ausuferungen und Überschwemmungen, die zum Teil auch Schäden verursachen, treten demzufolge meist erst bei deutlich erhöhten Wasserständen auf.

Die Hochwasserwarnung für Stadt und Landkreis werde aktualisiert, sobald dem Wasserwirtschaftsamt Kronach neue Erkenntnisse oder Vorhersagen vorlägen, heißt es vonseiten des Landratsamts Bamberg. Nach derzeitigem Stand erstreckt sich die ausgegebene amtliche Warnung zunächst bis Montag (16. Januar 2023).