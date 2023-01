Hochwassergefahr im Landkreis Bad Kissingen: Die Regenfälle der vergangenen Tage hat mancherorts zu einem Pegelanstieg von Flüssen geführt. Das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen warnt augenblicklich vor Hochwasser im Landkreis. Das Landratsamt ruft zu verstärkter Wachsamkeit auf. "Wir bitten um erhöhte Aufmerksamkeit, bitte informieren Sie sich", erklärt die Behörde am Freitagmittag (13. Januar 2023) in einem öffentlichen Statement.

Nach Einschätzung des Landratsamts könnte die Hochwassergefahr infolge der aktuellen Witterung zunehmen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die kommenden Tage weitere Niederschläge und Schauer vorher. Am Freitag gibt es für den Raum Bad Kissingen überdies amtliche Warnungen vor Sturm- und Windböen.

Gefahr von Hochwasser im Raum Bad Kissingen: Landratsamt empfiehlt kostenlose Smartphone-App

"Die Pegelstände im Landkreis werden weiter ansteigen", teilt das Landratsamt Bad Kissingen mit. Betroffen sind demnach die Fränkische Saale in Bad Kissingen, die Lauer in Poppenlauer, die Thulba in Oberthulba sowie die Sinn in Bad Brückenau. Auch an Gewässern ohne Warnpegel könne es zu "Ausuferungen und Überschwemmungen" kommen, heißt es vonseiten der Behörde.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern des Bayerischen Landesamts für Umwelt weist auf aktuelle Prognosen hin. Nach diesen werden die Wasserstände an folgenden Pegeln im Landkreis Bad Kissingen sogenannte Meldestufen erreichen:

Bad Kissingen Golfplatz / Fränkische Saale: Meldestufe 2 bis 3 (Scheitel in der Nacht auf Montag)

Meldestufe 2 bis 3 (Scheitel in der Nacht auf Montag) Poppenlauer / Lauer : Meldestufe 1 (Scheitel am Sonntag)

: Meldestufe 1 (Scheitel am Sonntag) Oberthulba / Thulba: Meldestufe 1 (Scheitel am Sonntag)

Meldestufe 1 (Scheitel am Sonntag) Bad Brückenau / Sinn: Meldestufe 1 bis 2 (Scheitel am Sonntag)

Amtliche Hochwasserwarnung - das bedeuten die einzelnen Meldestufen

Meldestufe 1 bedeutet, dass es stellenweise zu kleineren Ausuferungen kommen kann. Bei Meldestufe 2 können land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden - auch leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen sind möglich.

Das Landratsamt Bad Kissingen empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern eine Beobachtung der Lage mittels der vom bayerischen Umweltministerium erstellten kostenfreien Smartphone-App "Meine Pegel".

Seit Freitag gibt es indessen auch für den Raum Bamberg eine entsprechende Hochwasserwarnung. Der jüngste Dauerregen hat auch hier die Flusspegel stellenweise spürbar steigen lassen.