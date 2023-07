Aufwertung der Bamberger Innenstadt? "Massiger Müllcontainer" sorgt für Gelächter im Netz

Bamberg : Aufwertung der Innenstadt? - Ärger über " massigen Müllcontainer " am Kranen

Im Mai stellte die Stadt Bamberg im Zuge des Projektes "Mitte.Bamberg.2025" acht Maßnahmen vor, die die Innenstadt attraktiver machen sollen. So wurden kürzlich auch bereits neue Sitzgelegenheiten geschaffen, die die Innenstadt deutlich aufwerten. Vor dem Hintergrund der geplanten Aufwertung der Innenstadt sorgt jetzt aber ein neuer Müllcontainer am Trinkwasserbrunnen am Kranen für große Verwunderung im Netz. "Müll und Trinkwasser - eine aparte Kombination", witzelt die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg auf Facebook.

"Massiger Müllcontainer" neben neuen Sitzgelegenheiten: Stadt Bamberg äußert sich zu Kritik

"Man wundert sich manchmal schon, auf welche Ideen zur 'Aufwertung' des öffentlichen Raums mancher kommt", spottet die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg im besagten Post. Das Verständnis für eine solche Maßnahme im Zuge einer geplanten "Aufwertung der Innenstadt" halte sich demnach in Grenzen. "Da bestellt die Stadt erfreulicherweise neue Bänke zur Aufwertung des Kranen und gleich daneben lässt sie es zu, dass man einen massigen Müllcontainer an den Trinkwasser-Brunnen kettet", heißt es weiter. "Hoffentlich verschwindet er schnell wieder", lautet der konkrete Wunsch der Schutzgemeinschaft. Die Forderung: "Bamberg braucht dringend ein qualitätvolles Gestaltungshandbuch als roten Faden. Ohne geht es offenbar nicht."

Wie die Stadt Bamberg jetzt auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, habe man diese Müllcontainer "aufgestellt, um die Müllsituation an den jeweiligen Ausweichflächen für Jugendliche am Kranen, am Leinritt, am Adenauerufer, auf der Erbainsel und im Hain zu bewältigen". Dabei gehe es demnach nicht "um eine schöne, optische Lösung, sondern darum, Möglichkeiten zu schaffen, Abfall zu entsorgen".

Da das Müllaufkommen im vergangenen Jahr größer gewesen sei, sei "man gemeinsam mit der Jungen Initiative zu dieser Lösung gekommen", heißt es aus dem Rathaus. Wie die Stadt Bamberg mitteilt, handele es sich dabei "nur um eine zeitlich beschränkte Maßnahme". Je nach Müllaufkommen werde man demnach entscheiden, ob die Müllbehälter wieder abgebaut werden. Weitere Nachrichten aus Bamberg findet ihr hier.